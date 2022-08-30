Частная наркологическая клиника Хабаровска «Клиника Интенсивного лечения зависимости» приглашает пациентов получить срочную медицинскую помощь или пройти полноценный курс лечения от пагубных зависимостей. Клиника специализируется на лечении зависимостей любой сложности, мы применяем комплексный подход — лечим заболевание медикаментозно, оказываем психологическую и социальную поддержку.

Доктора клиники работают даже с самыми несговорчивыми пациентами, которых удается убедить пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании или игровой зависимости. У нас есть все для эффективной терапии — опыт докторов, их терпение, умение найти индивидуальный подход к зависимому человеку.

В клинике спокойная обстановка, здесь нет места стрессам. Пациенты начинают понимать, к чему может привести дальнейшее употребление наркотиков и спиртного, поэтому полностью доверяются врачу. Доктор, в свою очередь, демонстрирует пациентам профессиональный подход к лечению и дальнейшей реабилитации. Врач учитывает возраст больного, образ его жизни, степень зависимости, настрой на избавление от болезни. На основе этих данных составляется план терапии.

Важно, что в клинике все услуги оказываются конфиденциально. Информация о состоянии пациента и факте его нахождения в специализированной клинике никогда не покинет ее стены. Пациентов не ставят на учет, как это принято в наркологических диспансерах.