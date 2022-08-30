Хабаровский край, с.Тополево, ул. Центральная, 4

Полностью анонимно
Срочный выезд на дом
Комплексный подход

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Хабаровск +7 (4212) 61-48-28

Профессионально
100% анонимно
Срочный выезд

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Наркологическая клиника
лечения зависимости
в Хабаровске

  • Комплексное лечение зависимости
  • Полный спектр наркологических услуг
  • Выявим проблему употребления
  • Добьемся стойкой ремиссии

Направления наркологической помощи

Алкоголизм

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Наркомания

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Игромания

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Психотерапия

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VIP лечение

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Популярные услуги

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Вывод из запоя в клинике
Комплекс медицинских мер, направленных на очищение организма от продуктов распада алкоголя и восстановлению комфортного самочувствия в клинике.
Цена за сутки.
Акция 9000 ₽ 10000 ₽
Выезд нарколога на дом
Комплекс медицинских мер, направленных на очищение организма от продуктов распада алкоголя и восстановлению комфортного самочувствия на дому.
Цена за сеанс.
Акция 9000 ₽ 10000 ₽
Кодирование от алкоголизма (6 мес.)
Кодирование от алкоголизма препаратом «Дисульфирам» (США) на 6 месяцев.
Цена за процедуру.
12500 ₽
Кодирование от алкоголизма (1 год)
Кодирование от алкоголизма препаратом «Дисульфирам» (США) на 1 год.
Цена за процедуру.
17500 ₽
Социально-психологическая реабилитация
Комплекс психологических, педагогических и социальных мер на базе стационара, направленных на лечение алкоголизма, наркомании и игромании.
В стоимость входит: лечение, проживание, питание. Цена за месяц.
Срок реабилитации: от 1 до 3 месяцев.
55000 ₽
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Преимущества клиники

Профессиональное круглосуточное наблюдение

Профессиональное
круглосуточное
наблюдение

Комплексный подход к лечению

Комплексный
подход к лечению
зависимости

Полностью анонимное лечение

100% соблюдение
анонимности и
приватности

Эффективная наркологическая помощь

Эффективный курс
лечения до полного
выздоровления

Комфортные условия пребывания

Комфортные условия
пребывания и здоровое
питание

Опытные врачи клиники

Квалифицированные
специалисты с
большим опытом

Быстрый приезд на дом

Быстрый приезд
специалиста на дом
(до 45 минут)

Возвращаем пациентов к жизни

Более 1 000 пациентов
возвращено к
нормальной жизни

Отзывы наших клиентов

Отзывы о нашей наркологической клинике на независимых источниках

Специалисты наркологии

Черных Александр Владимирович Подробнее

Черных Александр Владимирович

Руководитель, психологическое консультирование

Опыт работы 11 лет
Гиоргадзе Ирина Кобаевна Подробнее

Гиоргадзе Ирина Кобаевна

Руководитель программы реабилитации

Опыт работы 8 лет
Браницкая Мария Зеновьевна Подробнее

Браницкая Мария Зеновьевна

Врач психиатр-нарколог

Опыт работы 13 лет
Костырева Юлия Юрьевна Подробнее

Костырева Юлия Юрьевна

Врач психиатр-нарколог

Опыт работы 13 лет
Ткаченко Александр Владимирович Подробнее

Ткаченко Александр Владимирович

Ведущий психолог, работа с зависимыми

Опыт работы 12 лет
Михайлов Владимир Владимирович Подробнее

Михайлов Владимир Владимирович

Психолог, работа с зависимыми

Опыт работы 9 лет

Фотографии клиники

Комната клиники в Хабаровске Процедурный кабинет наркологии Хабаровск Столовая наркологического центра Хабаровск Общая палата наркологического центра Хабаровск Бассейн рехаб Хабаровск Тренинговый зал для занятий с психологом Душевая наркологии Хабаровск Питание в центре лечения наркомании и алкоголизма
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Мы на телеканале «Хабаровск»

  • Как понять, что человеку необходима помощь?
  • Излечим ли алкоголизм?
  • Что такое вывод из запоя?
  • Какой средний срок лечения?
  • Как сделать первый шаг в трезвую жизнь?

На эти и другие вопросы ответил руководитель «Клиники интенсивного лечения зависимости» Александр Черных.

Лицензия клиники и сертификаты

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Лицензия наркологической клиники в Хабаровске
Костырева Юлия Юрьевна - дипломы и сертификаты
Гиоргадзе Ирина Кобаевна сертификат
Диплом магистра Михайлова Владимира Владимировича
Черных Александр Владимирович - дипломы и сертификаты
Гиоргадзе Ирина Кобаевна сертификат 3
Сертификат 4 Михайлова Владимира Владимировича
Сертификат Черных Александр Владимирович
Сертификат 5 Михайлова Владимира Владимировича
Гиоргадзе Ирина Кобаевна сертификат 2
Михайлова Владимира Владимировича - сертификат
Михайлова Владимира Владимировича - сертификат
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О наркологической клинике

Частная наркологическая клиника Хабаровска «Клиника Интенсивного лечения зависимости» приглашает пациентов получить срочную медицинскую помощь или пройти полноценный курс лечения от пагубных зависимостей. Клиника специализируется на лечении зависимостей любой сложности, мы применяем комплексный подход — лечим заболевание медикаментозно, оказываем психологическую и социальную поддержку.

Доктора клиники работают даже с самыми несговорчивыми пациентами, которых удается убедить пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании или игровой зависимости. У нас есть все для эффективной терапии — опыт докторов, их терпение, умение найти индивидуальный подход к зависимому человеку.

В клинике спокойная обстановка, здесь нет места стрессам. Пациенты начинают понимать, к чему может привести дальнейшее употребление наркотиков и спиртного, поэтому полностью доверяются врачу. Доктор, в свою очередь, демонстрирует пациентам профессиональный подход к лечению и дальнейшей реабилитации. Врач учитывает возраст больного, образ его жизни, степень зависимости, настрой на избавление от болезни. На основе этих данных составляется план терапии.

Важно, что в клинике все услуги оказываются конфиденциально. Информация о состоянии пациента и факте его нахождения в специализированной клинике никогда не покинет ее стены. Пациентов не ставят на учет, как это принято в наркологических диспансерах.

Процедурный кабинет клиники
Столовая наркологии Хабаровска
Палата наркологии

Частная наркология города Хабаровск

Лечение зависимости в Хабаровске Лицензированная клиника оказывает медицинскую и психологическую помощь людям, попавшим в зависимость от алкоголя и наркотиков. Наркологическая клиника работает стационарно, возможен выезд на дом. С пациентами работают высококлассные врачи, которые своевременно проходят профессиональные переаттестации. Наша главная цель — помощь людям, зависимым от стимуляторов. Победить зависимость поможет нарколог Хабаровска, который отлично знаком с методиками избавления от пагубных привычек. Доктор составит схему лечения, которая обязательно приведет к выздоровлению.

Какие услуги мы оказываем

Мы предлагаем следующие услуги:

  • избавление от всех видов зависимости, включая алкоголизм, наркоманию и игроманию. Устраняются физическая тяга к рюмке, наркотическому веществу и игре;
  • экстренная помощь врача-нарколога, направленная на устранение последствий похмелья и наркотического опьянения. Больному ставят капельницы, назначают таблетки, выводят его из запоя;
  • услуга «нарколог на дом» дает возможность принять помощь в домашней обстановке. У врачей скорой наркологической помощи в Хабаровске есть для этого все необходимое;
  • кодирование от зависимостей при помощи инъекций и капсул с препаратом, которые вшиваются в ягодичную область или в зону лопатки. Методика позволяет выработать стойкое отвращение к алкоголю;
  • детоксикация — очищение организма от этанола и наркотических веществ, а также продуктов их распада.

Перечисленные услуги оказываются профессиональными наркологами, все препараты сертифицированы. Наркологическая помощь на дому в Хабаровске оказывается в режиме 24/7.

Как мы работаем?

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01

Заявка на сайте или звонок

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02

Бесплатная консультация

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03

Подбор безопасных методов и препаратов

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04

Эффективные процедуры лечения

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05

Гарантированный положительный результат

Принципы нашей работы

Нарколог Хабаровск Доктора наркологической клиники хорошо знакомы с проблемами зависимых людей. Главная цель терапии — окончательно избавить пациента от зависимости, чтобы он не возвратился в запой или наркотическое опьянение. В лечении зависимости врачи Хабаровска придерживаются международных стандартов и постоянно работают над улучшением качества услуг. Наша работа основывается на принципах, которым следует каждый сотрудник клиники.

Профессионализм и знание деталей

Наши доктора готовы выполнять свою работу на высоком профессиональном уровне. Наркологи не только обладают знаниями и навыками в профессии, но и проявляют ответственность и дисциплину, стремятся к совершенствованию. Доктора повышают квалификацию на курсах, изучают новые методики в профессии. Мы горды нашими врачами, которые спасают людей и продлевают им жизнь.

Индивидуальный подход

Каждый зависимый человек для нас уникален, мы узнаем о нем все, чтобы выработать правильную схему лечения. При выработке планов терапии учитываются пол, возраст, способности человека, уровень физического развития. Доктора интересуются особенностями психики, условиями формирования его личности, чертами характера, интересами.

Инновационные методы и технологии

Используем современные технологии избавления от зависимостей. Врач-нарколог и психологи используют только проверенные и высокоэффективные психотерапевтические техники. Проверены временем и методы кодирования от алкоголизма сертифицированными препаратами: Эспераль, Дисульфирам, Налтрексон.

Комфорт и доверие

Комфортные условия — это то, что больше всего ценят наши пациенты. Многие из них считают обстановку домашней, не похожей на больничную. Зависимые проживают в уютных, светлых палатах, у нас вкусное питание и везде чистота. В клинике всегда царит атмосфера доверия и поддержки, что ведет к успешному лечению и последующей реабилитации.

Контроль качества

Мы постоянно мониторим качество предоставляемых услуг, чтобы быстрее возвращать пациентов к здоровой жизни, в которой нет места алкоголю и опасным стимуляторам. Обратная связь от пациентов и их родных способствует внедрению инновационных решений. Мы уверены, что только через развитие и улучшение можно достичь отличных результатов!

Наши партнеры

Центр социальной адаптации Точка Трезвости
Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями
Центр социальной поддержки населения г. Хабаровска
Пансионат для пожилых людей Уют
Ассоциация Профессиональных Консультантов
Школа консультанта по вопросам зависимости
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